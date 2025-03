Jaar na ontruiming: hoe is het met de huurders van de Havenstraat?

Na een lange strijd met de gemeente, leverden de eigenaren van de loodsen op het terrein aan de Havenstraat precies één jaar geleden de sleutels in. Inmiddels zijn de werkzaamheden begonnen en is er niet veel meer over van het oude vertrouwde. Zo zijn ook de loodsen gesloopt en afgevoerd. Wat roept dat voor gevoel op? "Toch wel een beetje droevig gewoon", "zonde, het is zo zonde" en "het is gek, om maar even in spoorwegtermen te blijven: een beetje een gepasseerd station", zijn de antwoorden die de kale vlakte bij de drie mannen oproept.

Besluit

Jos Rees had jarenlang een loods in de Havenstraat, Ton Amir bouwde er zijn klavecimbels en Remy Reyers woonde ruim twintig jaar op het Havenstraatterrein. Alledrie zijn ze goed terechtgekomen en hebben een nieuwe ruimte gevonden. Inmiddels is er wel een klein beetje begrip voor het besluit vanuit de gemeente om op het terrein 750 woningen te realiseren. Wel blijft de nare nasmaak van de aanpak vanuit de kant van de gemeente destijds. "De manier waarop het ging, verdiende nou niet echt de schoonheidsprijs", aldus Amir.

Het plezier wat de Havenstraat meebracht, is volgens Reyers 'wat een stad nodig heeft' en waar veel Amsterdammers plezier uithaalden. "De sfeer van het terrein, de romantiek van het terrein. Het zijn natuurlijk nul argumenten ten opzichte van geld en gemeentebelangen, maar daar gaat het toch om", vult Rees aan.