John en Elly redden ieder jaar het leven van duizenden salamanders

John de Jong en Elly Stolwijk van de amfibieën werkgroep IVN Zuid-Kennemerland maken hun vaste ronde in Duin en Kruidberg bij Santpoort. "Er zijn weinig gebieden in Noord-Holland waar het zo goed gaat met de salamander als hier", zegt John de Jonge. De omstandigheden in het duingebied zijn blijkbaar precies wat de salamander nodig heeft.

Gewapend met sterke lantaarns gaan de vrijwilligers op pad om overstekende salamanders het leven te redden. De diertjes zijn op zoek naar water dat geschikt is om hun eieren in te leggen en kunnen bij die zoektocht soms wel een paar honderd meter overbruggen. Omdat ze, nog koud van de winter, maar langzaam kruipen is een rijbaan die overgestoken moet worden een serieus te nemen hindernis.

De vrijwilligers helpen iedere avond een paar honderd salamanders veilig naar de overkant. "Het wisselt per seizoen, maar in een goed seizoen helpen we wel 4000 salamanders veilig naar de overkant."

Verslavend

Salamanders vereisen een andere aanpak dan padden, die ook op pad gaan bij warmer weer. Tijdens de zogenoemde paddentrek worden de diertjes verzameld in emmers en overgezet naar de veilige kant van de weg. Salamandertjes worden één voor één opgepakt en overgezet. Een emmertje is bij deze handeling niet nodig, legt Elly uit.