Pand voormalig restaurant Azië gekraakt? Volgens de buurman is er al maanden 'gezeik'

De politie bevestigt aan NH dat er inderdaad een man uit het pand is gehaald in de nacht van zondag op maandag. De leegstand rond de Laat is een zorgenkind voor de gemeente Alkmaar. NH maakte eind 2024 een vierdelige serie over de problemen.

Ramen ingetrapt en brandstichting

Volgens buurman Guenael is dit niet de eerste keer dat er overlast is vanuit het pand. "De ramen zijn al ingetrapt en er is al een keer geprobeerd brand te stichten. Wij als buren hebben daar enorm overlast van, want je hoort alles", zegt Guenael.

Binnenstadmanager Karin Kalverboer kwam vanmiddag, net als NH, even kijken bij het pand. Ook zij had het nieuws over mogelijk krakers meegekregen. "Ik gaf al een brul naar binnen, misschien komt er dan iemand naar beneden", vertelt Karin. "Maar de man die er in zat is vannacht dus al opgepakt."

Guenael en Karin hopen dat er snel wat gedaan wordt aan de situatie rond het pand. Eigenaar Teunis Poorter laat aan NH weten dat dit het geval is.

