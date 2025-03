Wie wil een balletje slaan met mensen met een verstandelijke beperking?

Tennisclub Smash bestaat sinds 1991 en is de enige vereniging die zich uitsluitend richt op de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking. De G-tennissers uit Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer spelen wekelijks een potje tennis. Maar daar is wel hulp bij nodig. Op NH Helpt wordt daarom een oproep gedaan voor vrijwilligers.

Zonder deze mensen kan er niet getraind worden want elke speler heeft persoonlijke begeleiding nodig. Trainer Doort Matthes is enthousiast: "Het is echt niet alleen snot en suf, want er zijn er die kunnen een behoorlijk balletje slaan! Er zijn er ook daar moet je eindeloos geduld bij hebben."

Matthes vindt het nog steeds leuk om te doen: "Je ziet heel langzaam dat mensen vorderingen maken. Je moet vooral geduld hebben en het leuk vinden om iets te doen met en voor een ander. Het is heel dankbaar werk want ze zijn heel enthousiast!"

Veel vrijwilligers nodig

Wouter Kuster is al 10 jaar lid van Smash. Hij merkt dat er veel vrijwilligers zijn weggegaan de laatste jaren: "Ook goede vrijwilligers waar ik lekker mee kon spelen en trainen. Op gegeven moment worden ze te oud, of ze worden ziek of ze hebben geen tijd meer omdat ze een andere baan hebben."

Trainer Bob van Meekeren geeft twee uur per week les aan de G-tennissers. "Je geeft les maar je zorgt ook dat ze lol hebben. Het is heel leuk om te doen en je krijgt er zelf veel positieve energie van."