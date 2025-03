'Heldhaftige' John (72) beklimt met tuinslang eigen dak om brand te blussen

De brandweer was snel ter plaatse en voorkwam erger. "Gelukkig wel. 'Kom maar naar beneden, dan nemen wij het over', zeiden ze. Dat lukte heel goed, onder meer met een hoogwerker. Ze hebben het keurig opgelost, we hebben - op een paar dakpannen na - helemaal geen schade."

'Lucht in mijn toet'

Wel ademde John tijdens het blussen rook in, waardoor hij al snel hoofdpijn kreeg. "Ik kreeg lucht in mijn toet, dus de ambulance werd gebeld. Maar uit controles bleek dat mijn zuurstofwaardes goed waren. De hoofdpijn trok ook snel weer weg, niks aan de hand."

Noem het een bizar toeval, maar twee dagen na de brand parkeert de schoorsteenveger zijn auto in de Ravenstraat in Schellinkhout. "Onze jaarlijkse afspraak, die stond al. Hij komt uit Brabant en komt hier altijd tijdens carnaval, omdat hij dan in Brabant toch niets kan doen. Je zou dus kunnen zeggen dat we net pech hebben dat carnaval dit jaar zo laat valt."