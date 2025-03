Presentatrice Dieuwertje Blok (67) overleden

Dieuwertje Blok begon in 2001 met het presenteren van het Sinterklaasjournaal, waar ze het meest bekend mee werd. Dat heeft ze 23 jaar gedaan, tot ze in 2024 bekendmaakte dat ze leed aan huidkanker en dat haar neus geamputeerd moest worden.

Het was de bedoeling dat ze in 2025 weer op haar plek zou zitten, maar de kanker keerde terug. In januari 2025 werd duidelijk dat ze ongeneeslijk ziek was.

Nederhorst den Berg

Blok bracht haar jeugd door in Nederhorst den Berg. Ze verhuisde later naar Amsterdam, en vanuit daar naar Aerdenhout.

In december werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bij de uitreiking van het lintje was haar hele familie en de voltallige crew van het Sinterklaasjournaal aanwezig.