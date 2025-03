Stiltegebieden moeilijk te handhaven, provincie wil er zo'n 10 schrappen

Noord-Holland telt op dit moment 41 stiltegebieden. Door de herindeling zouden stiltegebieden als de De Wogmeer, De Weere en de Starnmeerpolder verdwijnen. Naar alle waarschijnlijkheid worden ook Polder de Ronde Hoep, Ransdorp en Holysloot ten noordoosten van Amsterdam, de Broekpolder en een gebied rond de Wieringermeer geschrapt als stiltegebied. Daarover vindt nog overleg plaats met de betrokken gemeenten.

De stiltegebieden die blijven bestaan, kunnen kleiner worden omdat ze gedeeltelijk buiten een natuurgebied liggen.

Regels moeilijk te handhaven

De omgevingsdienst heeft slechts een halve voltijdsfunctie beschikbaar om de regels in stiltegebieden te handhaven. Hierdoor wordt er nauwelijks opgetreden tegen overtredingen, zoals het vuurwerkverbod in de gebieden.

Volgens het provinciebestuur is de huidige indeling van de stiltegebieden onlogisch. Bovendien voldoet de geluidsbelasting in de gebieden niet aan de richtwaarde van maximaal 35 decibel. Daar komt bovenop dat de gebieden niet in samenspraak met beschermde natuurgebieden en Natura 2000-gebieden zijn bepaald. Het provinciebestuur ziet liever dat die gebieden worden samengevoegd.

Meer zeggenschap voor gemeenten

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet krijgen gemeenten meer vrijheid om zelf stilte- of rustgebieden op te nemen in hun omgevingsplannen. De provincie houdt vast aan het uitgangspunt dat inwoners van Noord-Holland plekken moeten hebben waar ze rust kunnen vinden, maar de verantwoordelijkheid wordt meer bij lokale overheden gelegd.

Gemeenten en Provinciale Staten worden nog betrokken bij de plannen, die volgend jaar in werking zouden moeten treden.