Hilversumse wethouder stapt op na beschuldiging antisemitisme

Vorige week heeft Heller gereageerd op een schrijven van een inwoner, die namens de Israëlische ambassade in Nederland de gemeente vroeg om deel te nemen aan de herdenkingen van 7 oktober 2023. Het voltallige college kreeg het verzoek om het raadhuis oranje te laten kleuren. Daarmee zou Hilversum solidair zijn met het gezin Bibas dat op bovengenoemde datum ontvoerd werd door Hamas en in gijzelaarschap is vermoord.

"Ik kan mijn ogen niet sluiten voor de feiten in Gaza, voor het voortdurende, immense leed in Gaza en in toenemende mate ook op de bezette Westelijke Jordaanoever. Als mijn standpunten in deze extreem gepolariseerde tijd onverenigbaar zijn met mijn wethouderschap, de meest fantastische functie ter wereld, dan doet me dit enorm verdriet, maar dat is een volstrekt verwaarloosbare prijs vergeleken met de immense prijs die de kinderen in Gaza dagelijks betalen", schrijft de GroenLinkser.

"Met pijn in het hart dien ik hierbij per direct mijn ontslag in als wethouder van de gemeente Hilversum", is te lezen in zijn afscheidsbrief.

Inhoud van de bewuste mail

Heller schreef aan de inwoner dat de mail hem aangrijpt, maar dat hij ook op het verkeerde been is gezet. De mail was verstuurd naar alle wethouders, maar de opgestapte wethouder dacht dat de mail aan hem persoonlijk was gericht. Hij geeft toe dat dit een 'grote inschattingsfout' is geweest.

De opgestapte wethouder heeft slechts het leed van alle kinderen die lijden onder het conflict willen belichten. "Kritiek op het handelen van de staat Israël en haar leger is geen uiting van antisemitisme", meldt hij nog expliciet.

Even verderop meldt hij nog dat het Israëlische leger sinds de inval dagelijks zo'n 250 mensen per dag heeft gedood, waarvan ruim 80 kinderen. "Per dag! En nog steeds worden er dagelijks kinderen gericht en in koelen bloede vermoord door 'het meest morele leger ter wereld.' Geëxecuteerd. Kinderen."

De opgestapte wethouder heeft de gehele mailwisseling op zijn LinkedIn-pagina gepubliceerd.

'Antisemitisch'

Opperrabbijn Binyomin Jacobs heeft Heller kort hierop laten weten dat hij deze mail antisemitisch vindt. Dat hij deze reactie heeft gekregen van de opperrabbijn, heeft de wethouder diep in het hart geraakt, zoals hij zelf schrijft. "Ik had die mail nooit mogen versturen", concludeert hij zelf.