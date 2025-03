Heldhaftige opstand van de Friezen tegen de Romeinen bij Krommenie in stripvorm verteld

Het stripboek is niet alleen grappig en spannend. Maar de lezer mag ook zeker wat opsteken van de geschiedenis die zich in de omgeving van Krommenie en Velsen heeft afgespeeld.

Uitgever Marc de Lobie benadrukt de historische verantwoording van het stripboek. "De Friezen in deze regio kregen te maken met belastingverhoging en alsof dat nog niet genoeg was wilden de Romeinen de kinderen van de Friezen als slaaf voor ze laten werken", aldus De Lobie.

"Dat is allemaal in het stripboek verwerkt." Ook het beeld historisch verantwoord. Zo zie je in het boek de Romeinse wachttoren die ooit in de buurt van het huidige Krommenie stond. Resten van de toren zijn recent opgegraven en liggen nu in archeologisch museum Huis van Hilde in Castricum.

In het museum staan ook poppen van Friezen en Romeinen in kledij en uitrusting van de tijd waarin het verhaal speelt.