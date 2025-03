Weer een voormalig Apollo-speler in de NBA: Edwards maakt debuut voor Timberwolves

Edwards (24) is een geboren Amsterdammer en speelde samen als Post en Leons in de jeugd van basketbalclub Apollo. In 2019 vertrok hij naar Amerika om daar in het collegebasketbal te gaan spelen. Afgelopen zomer verdiende Edwards een contract bij de Minnesota Timberwolves. Daar kwam hij tot nu toe vooral in het reserveteam uit.

Afgelopen nacht mocht hij dan eindelijk zijn eerste minuten voor de hoofdmacht maken. Op dat moment stonden de Wolves zo ver voor, dat ze onmogelijk bij te halen waren. Het werd uiteindelijk 116-98.

Het reguliere seizoen in de NBA loopt nog tot begin april. Daarna spelen de teams die zich daarvoor hebben gekwalificeerd nog een playoff-toernooi voor het kampioenschap. De Timberwolves doen nog volop mee voor een plekje in dat eindtoernooi.

Quinten Post

Ook de Golden State Warriors, waar Quinten Post speelt, zijn nog in de race voor de playoffs. Post, die ook geboren is in Amsterdam, heeft tot nu toe een grotere rol bij zijn team. Afgelopen zaterdag stond hij meer dan de helft van de tijd op het veld in de verloren wedstrijd tegen de Philadelphia 76ers.

Het komt bijna niet voor dat een Nederlander de NBA haalt. Voor dit seizoen deed er twaalf jaar lang geen enkele landgenoot mee in deze competitie.

Afgelopen zomer spraken we Edwards op een basketbalveldje naast het Amsterdamse Betondorp: