Met 100 nieuwe meesterwerken wil Alkmaars museum 'must see' in kunstwereld worden

"We denken dat we hiermee veel meer bezoekers gaan trekken en dat we een must see onder de Nederlandse musea gaan worden."

Daar profiteert vervolgens de hele stad van, denkt de museumdirecteur. "De bezoekers gaan dan ook even de stad in natuurlijk, en dan zien ze de prachtige historische binnenstad."

Het is geen toeval dat de familie Kremer bij het Stedelijk Museum in Alkmaar is uitgekomen.

"Wij volgen Stedelijk Museum Alkmaar al enige tijd", laat George Kremer weten in een persbericht.

Hij vervolgt: "Wij zijn onder de indruk geraakt van de ambitie en de plannen die er liggen om uit te breiden om zo een nog breder publiek te bedienen. Mede daarom hebben Ilone, Joël en ik na veel overleg met elkaar en met de fantastische mensen die bij dit museum werken, besloten dit pad in te slaan richting een langdurige presentatie van onze collectie in Stedelijk Museum Alkmaar."

Nu al drukker in museum

De tentoonstelling 'Een gedeelde liefde' zorgt nu al voor extra bezoekers, aldus Rikken.

"Voor onze begrippen is het druk. En we krijgen heel veel enthousiaste reacties. Dat vind ik eigenlijk nog belangrijker, dat mensen met veel plezier de tentoonstelling bekijken. Zeker in deze soms duistere tijden, dat ze daar even uit kunnen stappen en kunnen genieten van iets moois."

'De Kremer Collectie: een gedeelde liefde' is tot 1 juni te zien in het Stedelijk Museum Alkmaar.