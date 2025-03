Lachgascilinders worden apart in loods verwerkt omdat verbrandingsovens te vaak kapot gaan

Volgens het AEB maken dit soort maatregelen het uiteindelijk wel duurder om afval te verwerken. Het bedrijf vindt dat het kabinet meer moet doen om te voorkomen dat de cilinders zomaar in het afval belanden. Net als Meerlanden vindt het AEB dat er vanuit Den Haag snel maatregelen moeten komen.

"De afvalbranche wordt gedwongen om te investeren in dure noodmaatregelen", zegt AEB-directeur Wim van Lieshout, "Terwijl het kabinet aan zet is om te komen met structurele maatregelen. Als dat niet gebeurt, zal het verwerken van afval alleen maar duurder worden."

Innamepunt

Het is niet de eerste maatregel die het AEB neemt om te voorkomen dat de cilinders in de verbrandingsinstallatie belanden. In 2023 besloot het bedrijf een innamepunt voor lachgascilinders te openen. Voor het inleveren kon je 10 euro per cilinder krijgen. De maatregel was een groot succes, zo werden er in vijf maanden tijd zeker 80.000 cilinders ingeleverd.

In februari vorig jaar kondigde AEB aan te stoppen met het innamepunt en 'de verantwoordelijkheid weer te leggen waar hij hoort'. Omdat de overheid na de afschaf geen maatregelen nam, voelde het AEB zich genoodzaakt de maatregel deels terug te draaien: voortaan iedere ingeleverde cilinder vijf euro (door de grote animo verlaagd van 10 euro).