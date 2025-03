Hilversumse Meent is klaar met 'overvallen' van buurgemeente: "Leidt tot frustratie"

Het verwijt van de stichting is dat de bestuurders van Gooise Meren vooral óver de Hilversumse Meent praten in plaats mét de Hilversumse Meent.

Eerder deze maand kwam Gooise Meren met twee ingrijpende mededelingen naar buiten die grote invloed hebben of gaan hebben op de Hilversumse Meent, zonder dat de Hilversumse wijk daar vooraf bij betrokken was.

Op steenworp afstand

Zo zijn burgemeester en wethouders akkoord met een noodopvang voor 300 asielzoekers op het Hocrasterrein in Bussum. Dit complex op de Franse Kampweg ligt op een steenworp afstand van de Hilversumse Meent. De wijk lijkt de meest logische plek waar de vluchtelingen straks naartoe gaan om bijvoorbeeld boodschappen te doen.

Vlak na de mededeling van Gooise Meren ontstond er veel commotie in de Hilversumse Meent. Geschrokken bewoners kwamen snel in actie. Zo probeerde een grote groep in te spreken bij de raadsvergadering, is een online-petitie gestart om de komst van de noodopvang tegen te gaan en is als protest een korte blokkade geweest van de Franse Kampweg.

Logische grenscorrectie

Dan blijkt Gooise Meren opnieuw het idee te hebben opgevat om de Hilversumse Meent toe te willen eigenen. Als Hilversum en Wijdemeren per 2027 fuseren dan is dit een ‘logische grenscorrectie’, zo meent Gooise Meren. De Hilversumse wijk ligt tegen Bussum aan. Veel bewoners maken al gebruik van de voorzieningen in deze dorpskern, is één van de argumenten.

Dat ze deze plannen uit de media of via social media moeten vernemen in plaats van vooraf als serieuze gesprekspartner aan tafel te mogen komen, is in het verkeerde keelgat geschoten. De stichting vindt deze manier van communiceren ‘onacceptabel'.