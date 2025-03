Winnende praalwagen geeft vleugje kerst aan carnaval in Zwaag

Hoewel de optocht met een stralend voorjaarszonnetje haast zomers aandeed, verliep de optocht dus toch nog in kerstsfeer. Daar moesten de duizenden bezoekers wel een behoorlijke tijd op wachten, want De Hatseflatsers sloten de bonte stoet van zo'n 60 deelnemers af.

In café De Witte Valk - omgedoopt tot Leuttempel - werd de uitslag zondagavond bekendgemaakt. De winnaar van vorig jaar, De Wicky's, eindigde deze keer op de tweede plaats met hun creatie CarnAfval Zwaag komt in (L)OPstand! Brons was er voor De Plopkappen, met Carnaval GRIJPT je!

Trek & Trees

Bij de loopgroepen werd Carnavalsknaller door de jury tot winnaar uitgeroepen, met Met ons als Hansen en Grieten, wordt carnaval genieten! In de categorie Leutgangers won A je To (We kijken de kat uit de boom) en de Goinprijs was dit jaar voor De Eenpitter, met de act Trek & Trees.

Bekijk hieronder de compilatie van de 50e carnavalsoptocht in Zwaag.