Verdachte vlucht voor politie en spring in sloot • Persoon naar ziekenhuis na straatroof, mogelijk beschoten

20.41 uur

De politie heeft een 23-jarige Rotterdammer aangehouden voor een steekpartij op de Wallen vorig jaar. Een 44-jarige Britse toerist raakte daarbij zwaargewond toen hij een drugsdeal afwees.

De Rotterdammer werd vorige week dinsdag aangehouden, maar de politie heeft het nieuws vandaag pas naar buiten gebracht.

Het slachtoffer en zijn partner bezochten in maart vorig jaar een kroeg in het Wallengebied. Toen ze die nacht besloten terug naar hun hotel te gaan, werden ze ter hoogte van de Korte Niezel aangesproken door een man die hen vroeg of ze drugs wilden kopen. Ze gaven aan dat ze geen interesse hadden, waarna er een woordenwisseling ontstond. Vervolgens stak de dader op de man in. De Brit zakte in elkaar. Hij raakte ernstig gewond en moest in het ziekenhuis met spoed worden geopereerd.

De politie had al snel een verdachte in beeld. Hij bleek te zijn vastgelegd door camera's in de buurt van de Korte Niezel. Zijn beelden werden via politie.nl en Opsporing Verzocht naar buiten gebracht, maar het was lange tijd onduidelijk waar hij verbleef. Tot vorige week. De man is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft bepaald dat hij nog in ieder geval veertien dagen langer vast blijft zitten.