Extinction Rebellion blokkeert provinciehuis • Schoten gelost in Amsterdam-Noord

Betogers van Extinction Rebellion blokkeren de hoofdingangen van het provinciehuis in Haarlem. De actievoerders staan met spandoeken en fakkels voor de locaties waar medewerkers en bezoekers normaal gesproken naar binnen komen. Ook de garage van het overheidsgebouw is geblokkeerd.

Een woordvoerder van de provincie laat weten dat het personeel op een andere manier in het pand weet te komen. "Verder horen we af en toe wat leuzen, maar heel veel last hebben we er niet van." De betogers staan er sinds 8.00 uur vanmorgen.