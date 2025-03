Amsterdamse regisseur Victoria Warmerdam wint Oscar voor beste korte film

Warmerdam studeerde in 2014 af aan de hogeschool voor de kunsten Utrecht en Hilversum met haar film 'Gelukkig ben ik Gelukkig'. Haar eerste (afstudeer)film was te zien op verschillende festivals, zoals het Nederlands Filmfestival Utrecht. Op het Eindhovens Film Festival won ze hiermee de prijs voor het beste scenario.

Haar eerste film, genaamd Korte Kuitspier, maakte zij in 2019. Een jaar later werkte ze aan de film Snorrie. De film 'Ik ben geen robot' regisseerde ze in 2023. Warmerdam maakt tragikomische films, met daarin als onderliggend thema: de strijd voor gelijkheid.

'Holy Shit'

Henry van Loon, speelt de mannelijke hoofdrol in de korte film en volgde de uitreiking vanuit Amsterdam. Van Loon kon niet bij de uitreiking in Los Angeles zijn, omdat hij zijn vlucht miste. Zijn vrouw Jelke van Houten liet dit in een online post weten. "Zijn ESTA (verplichte reisvergunning, red.) zou het niet goed doen. Maar hij deed het wel, een grote fout. Omdat hij een nieuwe moest aanvragen, miste hij zijn vlucht en kon hij niet fysiek bij de uitreiking aanwezig zijn", schrijft Van Houten.

Zelf volgde Van Houten de uitreiking en deelde haar blijdschap in een video: "Jaaaa! Oscar voor I am not a Robot!" En ook Van Loon spreekt van een topprestatie: 'Holy Shit'.