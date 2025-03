Code geel voor plaatselijk dichte mist in Noord-Holland

Op sommige plaatsen in onze provincie is het zicht minder dan 200 meter. Volgens het KNMI kan vooral het verkeer op de weg last ondervinden van de mist.

In de loop van de ochtend maakt de nevel, mist en laaghangende bewolking lokaal plaats voor zon. In de hele provincie schijnt de zon vandaag. Er waait een zwakke wind en het wordt tussen de 8 en 10 graden.

Vanavond trekt er weer sluierbewolking over het land en komt er in de nacht weer nevel en mist voor. Het blijft overal droog en de temperatuur zakt rond het vriespunt.