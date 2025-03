Agenten uit binnenstad werken tijdens carnaval in Maastricht: "Elkaars cultuur snuiven"

Het uitwisselingsproject loopt al langer. Eerder werkten er al Maastrichtse agenten in Amsterdam. Een van hen vertelde er tijdens een podcast over. "Je leert mensen kennen, je leert de stad kennen", zei de Limburgse agent. "Heel veel toeristen zijn daar. Die zijn hier ook, maar dan veel minder."

"Het grote verschil is het aantal agenten dat daar werkt", vervolgde hij. "Als daar een grotere melding is, dan staan er in no-time 25 of 30 agenten. Die hebben wij hier niet. Dus in verhouding is het hier minder qua agenten."

Bijna twintig politiebureaus

Zo is er in Maastricht maar één politiebureau, maar in Amsterdam zijn het er een kleine twintig. Het aantal inwoners is met 930.000 wel een stuk groter dan de 125.000 inwoners van Maastricht.

Het komt vaker voor dat er agenten uit andere regio's in Amsterdam werken. Het gaat dan vaak om inzetten voor de Mobiele Eenheid. Zo was de Limburgse agent die in de podcast over de uitwisseling vertelde ook twee dagen als ME'er in Amsterdam voor de wedstrijd Ajax - Maccabi.