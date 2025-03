Man neemt 'pin maar wat je nodig hebt' te letterlijk en krijgt taakstraf

Dat kon volgens het hof niet de bedoeling zijn. "Het hof overweegt dat de opmerking van de aangeefster dat de verdachte mocht pinnen wat hij nodig had – of woorden van gelijke strekking – moet worden gezien in de context van die avond: de sigaretten waren op en de verdachte kreeg de pinpas van de aangeefster om nieuwe sigaretten te kopen bij de avondwinkel in de straat. De toestemming van de aangeefster betrof niet het verdere gebruik van haar pinpas."

De 27-jarige man is daarom schuldig aan diefstal. Hij kreeg 80 uur werkstraf opgelegd, maar de helft daarvan is voorwaardelijk. Dat deel van de straf hoeft hij dus alleen uit te voeren als hij binnen twee jaar weer de fout in gaat. Ook moet hij de 2.862,00 euro terugbetalen, met rente.