Verkeersruzie escaleert: drietal slaat autoruit in, vluchtende automobilist raakt lesauto

"Uiteindelijk gebeurt er niks en rijden beide partijen door", vertelt Schut. "Alleen de betrokken partij blijft meneer volgen. En is ondertussen, waar het op lijkt, mensen aan het bellen. Wat gebeurt er dus. Vervolgens staan ze bij een verkeerslicht te wachten op rood licht en komt er ineens een bus aangereden. Er stappen drie personen uit en die vallen meneer en zijn gezin aan."

Achterruit ingeslagen

Het lukt het drietal niet om de deur open te trekken, maar ze beschadigen de auto wel en slaan de achterruit in. "Waarop meneer gevlucht is en doorgereden. Richting het gebied waar we net waren. En in paniek toch in aanrijding kwam met een lesvoertuig", legt Schut uit.

De video is opgenomen op 14 februari. Het drietal dat de autoruit insloeg werd toen niet meteen gevonden, maar er was wel een kenteken bekend en de recherche heeft de zaak in onderzoek.

De hele video, waarin ook te zien is dat de agenten drie uur lang bezig zijn met een vervelende man, is hieronder te zien: