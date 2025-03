Bewoners moeten Haarlemse flat uit na brand in meterkast

Omdat het bij de brand in het flatgebouw veel rook vrijkwam, heeft de brandweer de flat geventileerd. De bewoners konden, ondanks de rook, in hun woning blijven, maar omdat de stroom uitviel werd toch besloten het pand te ontruimen. De bewoners zijn daarom opgevangen in een hotel in de buurt, familie en kennissen.

Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is niet bekend.