De Dolle Mina's terug in Amsterdam: "Thema's van toen spelen nu nog steeds"

De jongste zit in groep 8

Net als in de jaren 70 gaan de Mina's, gewapend met protestborden en stevige leuzen, de straat op. Mina's die er toen bij waren, lopen zaterdag weer mee. Eén van hen is Dunya Verwey: "Toen ik voor het eerst met de Dolle Mina's meeging was ik student in Amsterdam."

Inmiddels is de doorgewinterde Mina 79 en is ze een voorbeeld voor de jonge vrouwen die zich ook hebben aangesloten. "De Mina's zijn heel divers in leeftijd", vult Hermanides aan. "De jongste zit zelfs in groep 8. Iedereen brengt daardoor eigen thema's in en daarmee inspireren we elkaar."

Het maakt Verwey boos en verdrietig dat de Dolle Mina's nog steeds actief moeten zijn. "Er zijn veel thema’s waar we toen voor streden en de straat voor opgingen en die nu nog steeds gelden." Als voorbeelden noemt Verwey abortus, straatintimidatie en de salariskloof tussen mannen en vrouwen.

Feministische mars

Op zaterdag 8 maart zijn de geverfde spandoeken te zien tijdens een feministische mars door Amsterdam. "Dat de Dolle Mina's weer samen zijn, is ook heel hoopvol. De Mina's hebben in de jaren 70 heel veel weten te veranderen, en ik hoop dat we dat nu weer kunnen doen. Dat we tenminste vooruitgaan en niet terug."