Eigenaar doodgestoken hond Amsterdam: "Hond viel aan na discussie in huis"

De hond beet hem eerst in zijn enkel en daarna in zijn onderarm. "Ik lag met hem te rollen op de grond. Mijn vrouw heeft een mes moeten pakken, want anders scheurde hij mijn hele arm uit elkaar." Met het mes heeft hij noodgedwongen de hond moeten doodsteken, er was volgens hem geen andere mogelijkheid om de hond van hem af te krijgen.

Het ging om een grijze American Stafford. De hond was bijna negen jaar oud en vrijwel zijn hele leven bij de eigenaar en zijn vrouw. "Het ergste van alles vind ik dat hij er nu niet meer is", zegt hij. "Hij stond goed bekend in de buurt en kreeg vaak koekjes van buurtbewoners. Voor mij was hij heel belangrijk. Het was mijn maatje. Als ik terugkwam van werk stond hij op me te wachten. Als ik naar de wc ging moest hij zowat mee. Hij was de clown in huis. Onze kitten was hem zelfs de baas."