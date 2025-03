Dierenpolitie start onderzoek naar doodsteken hond in Amsterdam

"Zoals in diverse media al is getoond, is er gisteravond een hond doodgestoken nadat hij zijn baasje had aangevallen en verwond", schrijft de Dierenpolitie op Instagram. "Uiteraard zijn wij een onderzoek gestart naar de aanleiding van dit heftige incident."

De politie heeft de dode hond, die gisteren is opgehaald door de dierenambulance, inmiddels in beslag genomen. Vermoedelijk zal er forensisch onderzoek plaatsvinden.

De eigenaar werd gisteravond in zijn eigen huis door de hond in zijn been en onderarm gebeten. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de woning was ook een vrouw aanwezig, zij is door buren opgevangen.

De politie belooft later via Instagram een update over het onderzoek te geven.