🔴 Liveblog: Worden Ajax en AZ de winnaar van het weekend?

38 minuten geleden

Andries Noppert keert zondag terug in het basiselftal van sc Heerenveen. De doelman vervangt in de thuiswedstrijd tegen AZ Mickey van der Hart, die door een polsblessure ontbreekt in de selectie van de Friezen.

De naar Feyenoord vertrokken hoofdtrainer Robin van Persie benoemde Van der Hart in het begin van het seizoen als eerste doelman. Daarna koos hij een aantal duels voor Noppert, maar uiteindelijk kwam hij toch weer bij Van der Hart uit.

Tegen AZ zit interim-trainer Henk Brugge voor het eerst op de bank bij sc Heerenveen.