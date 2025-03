"Verwerpelijk": burgemeester Haarlemmermeer boos om XR-actie in Primark

Op sociale media noemt Schuurmans de actie en 'het intimideren en blokkeren van winkelend publiek niet alleen verwerpelijk maar ook gevaarzettend'.

De twee aanwezige XR-betogers waren halfnaakt in de smurrie in de in- en uitgang gaan zitten. De actie was een protest tegen vervuiling die gepaard gaat met fast fashion. Het zwarte goedje moest olie en andere fossiele brandstoffen voorstellen die nodig zijn voor deze 'snelle kledingindustrie'

Ook de kleding van twee meisjes was besmeurd met het zwarte spul. "Zij hebben aangifte gedaan", vertelde een politiewoordvoerder tegen NH.

Gevoel van veiligheid aangetast

De binnengesloten klanten werden via de achteruitgang van de winkel naar buiten geleid. De actievoerders zijn allebei opgepakt op verdenking van vernieling.

Schuurmans laat weten dat ze 'hoopt dat ze worden vervolgd'. Volgens haar was de actie van XR 'zeer verontrustend voor de ingesloten bezoekers en hun kinderen en het personeel'. 'Dit is geen vredelievende, licht schurende demonstratie, dit tast het gevoel van veiligheid aan'.

De demonstratie bij Primark was niet de enige keer dat XR in actie kwam dit weekend. Ook het Rijksmuseum moest het ontgelden. De actiegroep reserveerde duizenden tickets, waardoor het museum vrijwel leeg bleef.