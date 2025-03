Schoten gelost op straat in Amsterdamse wijk Holendrecht

De melding van de schietpartij kwam om 3.15 uur binnen. De politie kwam ter plaatse en zocht met zaklantaarn naar hulzen. "Er is één kogelhuls gevonden", aldus de woordvoerder. Wel zouden er meerdere schoten gehoord zijn. De politie laat weten op zoek te zijn naar getuigen.

Eerdere incidenten

In februari vorig jaar werden er extra camera's in de buurt van Ochtenhof opgehangen, na drie explosies - in Oost, Zuidoost en Noord - die mogelijk het gevolg waren van het doodschieten van rapper Bigidagoe. De 26-jarige rapper kwam vorig jaar februari om het leven bij een schietpartij op de Rhoneweg in Sloterdijk. De vermoedelijke schutter werd kort daarna in Parijs aangehouden.

In de wijk in Holendrecht wonen of woonden leden of sympathisanten van de rapgroep Zone 6, waar Bigidagoe onderdeel van was. Een woordvoerder van burgemeester Halsema liet toen aan AT5 weten dat de extra camera's nodig waren vanwege 'de vrees voor openbare ordeverstoringen'. "De vrees komt onder andere voort uit geweldsincidenten die de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden", aldus de woordvoerder.

Onderzoek

Op het pleintje op Ochtenhof werd in 2019 in de middag op klaarlichte dag geschoten. Een vermoedelijk slachtoffer meldde zich kort daarna in het ziekenhuis. De politie kon toen niet bevestigen of de man ook liet weten beschoten te zijn. Met een helikopter werd er boven Reigerbos gezocht naar de dader.

Twee dagen hiervoor voerde de politie een uitgebreid onderzoek uit. Een gedeelte van de buurt werd toen afgezet en ook liepen er medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD), met een bompak aan, rond.