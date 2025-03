Code geel voor dichte mist, vanmiddag volop zon

De temperatuur ligt de eerste uren nog onder het vriespunt. In de loop van de ochtend lost de grijzigheid op veel plekken in de regio op.

Direct aan zee, rondom het IJsselmeer en in het Waddengebied blijft het wel nog grijs. Er waait geen wind en de temperatuur loopt langzaam op tot een graad of 4 aan het einde van de ochtend.

Vanmiddag gaat de zon schijnen, alleen in het Waddengebied is het dan nog nevelig. Het is overal droog en er staat nauwelijks wind. De temperatuur stijgt naar 7 graden op de Waddeneilanden en aan zee. In de rest van de regio wordt het zo'n 9 graden.

Weer grijs

In de loop van vanavond blijft het helder en dalen de temperaturen snel. Aan het eind van de avond gaat het op veel plaatsen vriezen en vanavond kan het in (delen van) de provincie ook weer grijs worden door nevel, mist en laaghangende bewolking. Er staat nog steeds weinig wind en de temperatuur daalt naar -2 tot -4 graden.

Maandag begint de dag alweer grijs, maar ook dan schijnt de zon gedurende de middag volop. Opnieuw waait de wind niet of nauwelijks en de temperatuur loopt geleidelijk op tot boven nul. Rond het middaguur is het 7 graden.