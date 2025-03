Hond bijt eigen baas en laat niet meer los, slachtoffer steekt hond dood

Volgens een politiewoordvoerder werd de man in zowel een been als een onderarm gebeten. Met name in die onderarm zit volgens de woordvoerder een diepe bijtwond. Hij spreekt van een treurig verhaal.

Het incident vond even na 22.00 uur plaats. Er werden twee ambulances opgeroepen. Ambulancepersoneel heeft de man naar het ziekenhuis overgebracht.

Volgens omstanders ging het om een pitbull. Het incident speelde zich in de woning af, maar leidt toch tot veel bekijks van de buurt.

De dierenambulance komt het lichaam van de hond ophalen. Vermoedelijk zal de dierenpolitie een onderzoek starten.