Oorlogsmusea willen archieven sneller openbaar: "Confronterend, maar daar liggen de antwoorden"

De autoriteit persoonsgegevens stelt het vrijgeven van bepaalde archieven kan leiden tot schending van de privacy van families en hun nabestaanden. Toen begin dit jaar ruim 300.000 oorlogsdossiers voor het eerst ingezien konden worden in het Nationale Archief in Den Haag, maakte dat veel los. Dat kwam omdat de gegevens van alle Nederlanders die met de bezetter hadden gecollaboreerd of daar ooit alleen van werden verdacht, openbaar werden.

Gringold: "Het is heel confronterend en pijnlijk om te zien waar mensen, en zeker familieleden, toe in staat zijn geweest. Die nabestaanden moeten ook goed begeleid worden. Ook geven veel families aan dat ze het ermee eens zijn dat het openbaar wordt. Het is zo belangrijk. Een volk dat haar verleden niet kent, is gedoemd dat te herhalen. We moeten weten de kennis die daar geborgen ligt. We moeten weten wat er is gebeurd."