Samenvatting: zwaargehavend Koog Zaandijk moet meerdere erkennen in LDODK

De selectie van KZ is dit seizoen getroffen door een waslijst aan blessures. Esther Cordus, Lars Hoorn, Kevin Dik, Onno Bakker, Alwin Out en Marijn van den Goorbergh waren allen door verschillende kwetsuren niet beschikbaar voor trainer Tim Bakker. Op voorhand zou het dan ook een lastig verhaal worden tegen het sterker geachte LDODK uit het Friese Gorredijk.

De bezoekers schoten in Topsportcentrum De Koog dan ook uit de startblokken en KZ kon maar nauwelijks bijblijven. Halverwege was het verschil slechts drie punten in het voordeel van LDODK.

Blik op volgend seizoen

Na de rust toonde KZ enorm veel veerkracht en mede dankzij de uitblinkenden Anouk Haars en Nikki Boerhout nam de thuisploeg brutaal de voorsprong: 22-20. In de slotfase bleek de schotprecisie van tegenstanders Harjan Visscher en Marije Visser echter te veel voor KZ. Dankzij het tweetal liep LDODK in de slotfase uit naar een 27-30 overwinning.

Met nog drie wedstrijden te gaan is het gat naar plek 4, een plek die recht geeft op deelname aan de play-offs, nu vijf punten. Theoretische is er nog een minimale kans dat KZ zich kan plaatsen voor de play-offs, maar daar houdt niemand meer rekening mee. Het Amsterdamse Blauw-Wit, dat vierde staat, won zaterdag overtuigend met 28-14 van hekkensluiter KCC.