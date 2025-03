Bewoners Van Hilligaertstraat opgeschrikt door explosies en stoeptegels door ruit

De eerste explosie vond in de nacht van dinsdag op woensdag 26 februari plaats. Die explosie zorgde voor schade aan een voordeur en een ruit boven de deur.

Andere woning

De volgende nacht was een andere woning in de straat het doelwit. Daar werd een stoeptegel door de ruit gegooid. Weer een nacht later, de nacht van donderdag op vrijdag dus, ging er rond 0.45 uur een explosief bij die woning af. De bewoonster lag toen in haar bed, ze raakt niet gewond.

De politie heeft na die explosie in de buurt gezocht, maar kon de dader niet vinden. "Wel zou volgens getuigen een vermoedelijk in de donker geklede man met een helm in zijn rechterhand in de straat gezien zijn rond het tijdstip van de explosie", laat de politie weten.

Nog een stoeptegel

Gisteravond was het bij deze woning weer raak. Toen gooide iemand tussen 19.00 en 20.00 uur weer een stoeptegel door de ruit.

Bewoners die camerabeelden hebben worden gevraagd zich te melden. Ook hoopt de politie informatie te krijgen over bijvoorbeeld een eventueel (crimineel) conflict of eerdere verdachte situaties.