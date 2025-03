Al maanden juridische strijd nadat elektrische fiets voor brand in fietsenwinkel zorgde

Hoe slecht is de fundering echt?

De pandeigenaar liet in 2014 een rapport opstellen. Volgens een brief staat er in dat rapport dat de staat 'matig' is en dat binnen 15 jaar door zakking, rotatie en/of andere factoren cascoschade aan het pand valt te verwachten.

De eigenaar van de fietsenwinkel liet ook funderingsonderzoek doen. In een verslag van dat onderzoek, dat december 2024 af was, stond juist: "uit de waterpasmetingen, lasermetingen en visuele opname, blijkt dat de mate van verzakking van het object zeer gering is. De meetbare en zichtbare zakking in de zijgevel vallen binnen de categorieën 'Nihil' of 'Klein'. Er zijn geen indicaties dat er sprake is van een ernstig funderingsgebrek of een acute noodzaak tot funderingsherstel."