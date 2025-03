Een menselijke vogelverschrikker: Maikel verjaagt vogels op Schiphol

"De grote vogels die de meeste schade kunnen aanrichten, zoals knobbelzwanen of ganzen, daar zijn we het meest gebrand op om die te verjagen", legt Maikel uit. Hij heeft een soort zesde zintuig voor vogels. Toch verjaagt hij niet alle vogels, omdat een verjaging ook averechts kan werken.



"Dieren die rustig vliegen kunnen ook gestrest raken. Je wilt daarnaast liever niet slapende eenden wakker maken en op laten vliegen doordat je ze laat schrikken", vertelt hij. Daarom is het goed afwegen welke hulpmiddelen hij inzet en wanneer. Benieuwd? Bekijk hierboven de video.