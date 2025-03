Rijksmuseum gedupeerd door klimaatactivisten die kaartjes reserveren

Een woordvoerder van het museum zegt tegen de NOS de actie onacceptabel te vinden. "We worden belemmerd in onze publieke taak." De activisten reserveerden kaarten die gratis zijn, zoals een museumkaart of kinderkaart.

Daarnaast stonden er buiten het museum nog enkele tientallen activisten te demonstreren. Ze waren in het geel gekleed en hadden spandoeken bij zich. Sommigen klommen in lantaarnpalen. Bezoekers en voorbijgangers konden er wel langs.

Extinction Rebellion protesteert wel vaker bij of in het museum. De klimaatactivisten zijn tegen de samenwerking van het Rijksmuseum met ING. De bank moet volgens de activisten stoppen met investeren in fossiele energie, maar ING zegt juist dat dit nog niet mogelijk is op dit moment.