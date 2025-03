Pand van 15 miljoen met energielabel G in Amsterdam-Zuid: "Kost 30.000 euro gas per jaar"

De auto's in de buurt zeggen veel over de optrekjes aan het plantsoen. Audi's, BMW's en Porsches. Nee, de buurt is niet goedkoop. En wie dure huizen zegt, zegt in het geval van AT5 Erik Rezelman.

Het oog van de dure huizenexpert viel bij de Funda-advertentie op een aantal opvallende punten. "Het huis is 600 vierkante meter. Voor de prijs van 15 miljoen euro betekent het dat je zo'n 25.000 euro per vierkante meter moet betalen, maar eigenlijk heb je dan nog helemaal niets." Het gebouw is nu namelijk nog een kantoor. "En het heeft energielabel G, en dat is het slechtst mogelijk. Als je dit kunt kopen, heb je vast nog wel 3 miljoen over, want zoiets moet je er nog wel insteken om te verbouwen."

Met dat energielabel moet je behoorlijk stoken om het huis warm te krijgen. "Het voelt alsnog koud en tochtig in je huis", zo citeert Rezelman de website van Funda. "Om dit pand een beetje warm te krijgen, kost het 30.000 euro aan gas per jaar en 10.000 euro aan elektriciteit."