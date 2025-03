Fietsparkeerplek voor gehandicapten op Prins Hendrikkade

Het fietsnietje is ergens in februari geplaatst. Dat er behoefte is aan dit soort parkeerplekken bleek vorig jaar uit een artikel in Het Parool. Gehandicapte fietsers kunnen zelf de fietsparkeergarages niet in of uit, maar vrezen wel dat hun fiets wordt weggehaald door handhaving als ze die 'illegaal' op straat parkeren.

Ook bij het OLVG Oost en op het Leidseplein zijn al van dit soort fietsnietjes voor fietsen van gehandicapten.