'Ervaren rotten' Mitch Apau en Tom Overtoom nemen Telstar op sleeptouw

Een bak aan ervaring brengen routiniers Mitch Apau en Tom Overtoom bij Telstar. De twee voetballen inmiddels al een aantal seizoenen in Velsen-Zuid en dragen bij aan het succes. In het verleden speelden de twee al samen in de jeugd van Ajax en bij Veendam. "Ik heb nog tegen ze gevoetbald", vertelt trainer Anthony Correia. "Met de bal aan de voet, is hij de beste van het team."

Apau en Overtoom zijn de eerste en tweede aanvoerder in het elftal van Correia. De trainer ziet de twee als ideaal 'verlengstuk van de trainer'. "Tom is bezig met zijn trainersdiploma en laatst had ik hem bij een oefenwedstrijd op de bank zien zitten."

Telstar staat momenteel op een play-offs plek. Maandag nemen deWitte Leeuwen het op tegen Jong AZ.