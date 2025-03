Haarlemmermeer 'ontvriendt' Filipijnse stad waar Stephan (39) juist geliefde vond

De subsidie van 75.000 euro ten behoeve van de bevolking van Cebu zou tot 2028 in stand worden gehouden. Zou, want een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat ontwikkelingshulp geen taak van de gemeente, maar van het Rijk is. Via een amendement is de raad erin geslaagd de donatie te schrappen. Niet per direct, maar over een jaar.

'Niets voor mij'

Het is twintig jaar geleden dat Stephan een oproep voor deelnemers aan een jongerenreis naar Cebu ziet. Dan denkt hij nog: 'niets voor mij'. Maar als hij op aandringen van zijn vader naar de informatieavond gaat, raakt hij alsnog enthousiast. "Dat heeft me wel overtuigd."

Een paar maanden later landt hij met zo'n dertig andere jongeren op de Filipijnen, waar ze een druk programma hebben. De wekenlange reis maakt veel indruk, en Stephan heeft de smaak te pakken. Het jaar erna helpt hij bij de de organisatie van de reis, en weer een jaar later treedt hij toe toe het bestuur van de stichting Vriendschapsband Haarlemmermeer-Cebu (VHC).

