Ook Hoofddorpse winkel decor van klimaatdemo: klanten ingesloten, twee aanhoudingen

"Bezoekers konden niet meer naar binnen, en - erger nog - niet meer naar buiten", vertelt de politiewoordvoerder. Terwijl de politie het winkelend publiek op afstand hield, werden aangrenzende winkels ontruimd.

Via achteruitgang naar buiten

Uiteindelijk zijn de binnengesloten klanten van de kledingwinkel via de achteruitgang van de winkel naar buiten geleid. Na overleg met de driehoek is besloten de actievoerders op te pakken op verdenking van vernieling.

Niet alleen de entree van de winkel, ook de kleding van twee meisjes was besmeurd met olieverf. "Zij hebben aangifte gedaan", aldus de woordvoerder. Inmiddels is de rust weer wedergekeerd.

Ook demonstratie in Amsterdam

Ook in Amsterdam wordt vandaag gedemonstreerd door Extinction Rebellion. De actiegroep had voor vandaag zoveel kaartjes voor het Rijksmuseum gereserveerd dat er vandaag vrijwel geen gasten zijn. Wel staan leden voor het pand te protesteren tegen de subsidie die het Rijksmuseum ontvangt van ING. Het is tegen het zere been van XR dat die bank nog investeert in fossiele brandstoffen.