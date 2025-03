Rijksmuseum Amsterdam vrijwel leeg door massa-reservering van Extinction Rebellion

Omdat het zaterdag is en een vakantieperiode voor het midden en zuiden van Nederland, had het museum gerekend op zo'n 8000 bezoekers. Dat zijn er vandaag een paar honderd.

'Bank die planeet ruïneert'

Volgens de actiegroep, die om 9.00 uur voor de deur van het Amsterdamse museum stond, hebben ze met hun 'bezoekersstaking' veel toegangskaarten gereserveerd.

Omdat deze 'bezoekers' niet komen opdagen, zou het museum de hele dag 'leeg' blijven. XR-woordvoerder Merlijn Runia: "Het Rijks neemt geld aan van een bank die de planeet ruïneert, daarom staken we vandaag."

De bank is volgens de actiegroep 'medeverantwoordelijk voor klimaatrampen en mensenrechtenschendingen' door te financieren in de fossiele industrie. Het is niet de eerste keer dat XR in actie komt bij het museum.

Tekst loopt door onder de foto.