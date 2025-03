Sportcomplex in Hoogwoud deels ontruimd vanwege beschadigde gasleiding

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat een deel van het terrein van de voetbalvereniging in het complex is ontruimd en het terrein is afgezet. Uit voorzorg zijn er ook metingen door de brandweer verricht. Datzelfde is gebeurd bij de opvanglocatie in de buurt.

Door de afzetting zijn voetbalwedstrijden voorlopig van de baan. Medewerkers en bezoekers van De Weijver zien het gelaten aan, vertelt een van de personeelsleden van de kantine aan NH. "Het is nu een half uur aan de gang, ook bij hockey en handbal is het terrein afgezet, maar daar worden vandaag geen wedstrijden gehouden."

'Het is wat het is'

Vanuit de kantine zien de aanwezigen politie en brandweer aan het werk rondom het met linten afgezette gebied. Het lijkt er niet op dat de gemoedelijke zaterdagmiddag de aanwezigen negatief beïnvloedt.

"Er is veel politie en brandweer bezig nu, het enige dat wij weten is dat er een leiding is geraakt. Klagen? Nee hoor, dat doet niemand. Iedereen is gelaten: het is wat het is."

Het is momenteel niet duidelijk hoe lang de ontruiming gaat duren en of de voetbalwedstrijden vandaag nog doorgaan.