Mes gebruikt bij ruzie tussen twee tieners bij opvangcentrum in Amsterdamse Bullewijk

De ruzie ontstond aan het einde van de avond bij een viaduct in de buurt van het opvangcentrum. Het is niet duidelijk wat de aanleiding voor de ruzie was.

De 15-jarige jongen kon daarna door agenten worden aangehouden in het centrum van Amsterdam, waar de twee verblijven. Op de plek worden minderjarigen opgevangen, het is een noodopvang voor minderjarige asielzoekers. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau.