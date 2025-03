Opgepakte inbrekers Aerdenhout ook verdacht van handvol andere inbraken

De Amsterdammers van 19 en 21 jaar probeerden op 6 januari in te breken in een woning aan de Merellaan in Aerdenhout (gemeente Bloemendaal). Ze gooiden een raam in, maar werden gespot door een voorbijganger die het alarmnummer belde.

Met het kenteken op zak ging de politie naar het adres, waar ze zeven minuten later aankwamen. Behalve een ingegooide ruit troffen ze een geforceerde deur en een loeiend alarm aan. De verdachten waren toen al 'met hoge snelheid' gevlucht, maar de alerte getuige had ook het kenteken doorgegeven.

25 kilometer verderop aangehouden

De vluchtpoging was van korte duur. Ter hoogte van Warmond, zo'n 25 kilometer verderop, werd de auto stilgezet en konden de inzittenden worden aangehouden.

In de auto vond de politie inbrekersgereedschap. De twee bleken meer op hun kerfstok te hebben: door sporenonderzoek van de recherche konden ze aan een andere inbraakzaak in Bloemendaal worden gelinkt. Ook in Velsen hebben ze ingebroken, denkt de politie.

Buiten de regio zouden ze betrokken zijn geweest bij inbraken in Nijkerk en Wassenaar