Reiziger vergeet tas vol met drugs in openbaar vervoer in Amsterdam

Agenten troffen in de tas zo'n 500 pillen in verschillende kleuren aan, maar ook 120 pillen lorazepam, 88 wikkels en zakjes cocaïne, 24 zakjes mmc, 21 zakjes ketamine en vijftien zakjes mdma.

Daarnaast zaten er nog negen flacons met ghb, 4 flessen ghb, vijf zakjes met paddo's en drie repen spacecake in de tas. De politie heeft de drugs inmiddels naar de verbrandingsoven gebracht.

Op Instagram heeft de politie de lolbroek aangetrokken na de vondst en doet een oproep om de vergeten tas en de eigenaar te herenigen.

"Als jij jouw rugzak kan omschrijven waar de volgende goederen in zaten, kom je dan melden aan politiebureau Burgwallen om je rugzak terug te krijgen. Neem dan wel een geldig identiteitsbewijs en je pyjama mee, want je krijgt van ons wat overnachtingen in ons karige staatshotel cadeau erbij."

Of de rugzak in een tram, bus of de metro is achtergelaten is onduidelijk.