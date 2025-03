Op 26-jarige leeftijd komt profdroom Ogidi Nwankwo uit: "Had het niet meer verwacht"

Dat is ook niet zo gek, want de verdediger kan na vijf jaar de deur sluiten in Katwijk met een kampioenschap. "Als we zo blijven spelen, kunnen we het goed afsluiten. We spelen nog elf wedstrijden dit seizoen en die wil ik zonder blessures doorkomen. Het zou fantastisch om met een titel af te sluiten."

Telstar heeft een speciale plek in het leven van de voetballer. "Door mijn oud-ploeggenoten hield ik de club al in de gaten. Ik ben ook al een paar keer wezen kijken, dus ik weet wat ik kan verwachten in het stadion van Telstar."

Quick Boys is dit weekend vrij, maar speelt op zaterdag 8 maart een thuiswedstrijd tegen ACV. Telstar gaat komende maandag op bezoek bij Jong AZ op Sportpark Kalverhoek in Wijdewormer. Dat duel kun je vanaf 19.00 uur live volgen in een extra uitzending van NH Sport en via ons liveblog op de site en in de app.