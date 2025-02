Extra arbeid betaalt zich uit voor matchwinner Aurelio Oehlers: "Moest erg geduldig zijn"

Rick Kruys zag zijn ploeg grote delen van de wedstrijden ploeteren tegen middenmoter Helmond Sport. De trainer van FC Volendam was na afloop opgelucht dat zijn ploeg, ondanks een draak van een wedstrijd, alsnog de drie punten wist te pakken. Kruys: "Robert Mühren zei net mooi dat de maand februari nu voorbij is. Die maand stond voor ons slechte voetbal. En nu gaan we naar de maand maart, die voor ons voor goed voetbal moet staan."

FC Volendam speelt vrijdag de uitwedstrijd tegen TOP Oss. Dit duel is wederom live te volgen in de uitzending van NH Sport op NH Radio. Aftrap in Oss is om 20.00 uur.