Wonderschone goals maken einde aan uit-syndroom Jong Ajax: "Het was nodig"

Na de rode kaart voor Ivan Jenner leek de wedstrijd gespeeld, al maakte Mees Akkerman nog de aansluitingstreffer: 2-1. "Het was een lastige wedstrijd", stelt Brandes. "We hebben het onszelf onnodig moeilijk gemaakt. Ik ben ook zeker niet tevreden over het spel."

Voor Jong Ajax betekent het de eerste uitzege sinds 13 september. Toen wonnen de Amsterdammers op bezoek bij SC Cambuur met 0-1 door het doelpunt van Jorthy Mokio.