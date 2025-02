Wandelen door Amsterdam met Daan Schuurmans in je oor

Het startpunt van de audiotour in Nieuw-West is het Van Eesteren Museum. Architect en stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren ontwierp de Westelijke Tuinsteden, die bestaan uit zes wijken met in het hart de Sloterplas en het omliggende Sloterpark. "Cornelis van Eesteren is heel belangrijk geweest voor Nieuw-West, samen ook met Jacoba Mulder," vertelt Isja Mak, eindredacteur van de podcast wandelingen in de stad. "Het was heel erg op gezinnen en kinderen gericht. Kleine woningen, maar wel functioneel en altijd met veel licht, lucht en ruimte. Je ziet heel veel plantsoenen en er is heel veel groen."